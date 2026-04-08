9 открыток к праздникам 8 апреля

8 апреля — день, когда в календаре встретились торжество отечественной мультипликации, символическое прощание с зимней одеждой и призыв к отважным поступкам. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к трём праздникам середины весны, чтобы вы могли поздравить создателей и поклонников мультфильмов, разделить с близкими радость весеннего обновления или вдохновить их на смелые решения.
День российской анимации.
8 апреля в России чествуют всех, кто создаёт и любит мультфильмы. Профессиональный праздник был учреждён в 2022 году в честь 110-летия первого отечественного мультфильма. Именно 8 апреля (по старому стилю — 26 марта) 1912 года состоялась премьера чёрно-белого кукольного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» режиссёра Владислава Старевича.
В этот день проходят бесплатные кинопоказы, мастер-классы по рисованию и лепке персонажей, а также вручают национальную анимационную премию «Икар».
День сброса зимней шкурки.
8 апреля отмечается неофициальный народный праздник, когда принято символически прощаться с зимней одеждой и встречать весеннее тепло. В апреле природа окончательно пробуждается: птицы возвращаются из тёплых краёв, у животных начинается линька — процесс естественного сброса старого покрова.
По народной традиции, в этот день настала пора припомнить премудрость предков и сбросить «зимнюю шкурку» — не только тёплый свитер, но и тяжесть накопившихся переживаний.
Праздник куража.
8 апреля также отмечается необычный праздник — Праздник куража, призывающий к смелости, отваге и ярким поступкам. Само слово «кураж» происходит от французского «courage», что в переводе означает «мужество», и означает особое приподнятое настроение и уверенность в успехе.
В этот день принято отбросить сомнения и сделать то, на что давно не решались: произнести тост, попробовать себя в новом деле или просто прожить день с особым задором и внутренней свободой.