Красноярец дал ребенку пострелять из ракетницы и устроил пожар

С жителя Красноярска взыскали расходы на тушение пожара, который начался после выстрела из сигнального пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, летом 2025 года отец с несовершеннолетним сыном отправились отдыхать на реку Базаиха. С берега они заметили на склоне какой-то силуэт и испугались, что это медведь. Глава семейства решил действовать на опережение — взял сигнальную ракетницу «Сигнал охотника № 3» и чтобы спугнуть зверя выстрелил в воздух.

Ребенку идея очень понравилась, он попросил у отца разрешения выстрелить самому. Взрослый согласился. Однако в тот момент, когда мальчик наводил ракетницу в небо, его палец дрогнул и случайно нажал на спусковой крючок. Заряд улетел не вверх, а прямо в склон горы.

Трава и лес вспыхнули мгновенно. Площадь возгорания составила 25 тыс. квадратных метров. Ликвидировали пожар 17 человек и 4 единицы техники.

«Инструкция к пусковому устройству “Сигнал охотника” прямо говорит: оно предназначено только для подачи огневых сигналов бедствия и внимания — рыбаками и охотниками. И строго запрещает использование лицами младше 18 лет. Мужчина эти правила проигнорировал», — рассказали в краевой прокуратуре.

Прокуратура в рамках проверки готовности к пожароопасному сезону изучила материалы по ландшафтным пожарам в черте Красноярска. В одном из них и всплыла эта история.

Прокуратура подала иск к отцу мальчика о взыскании 65 тыс. рублей — ровно столько потратили на ликвидацию пожара. Иск удовлетворили, решение было исполнено.

