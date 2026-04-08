Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между США и Ираном

Конгрессмен назвал перемирие в Иране угрозой для всего мира.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи назвал катастрофой для всего мира условия перемирия между США и Ираном. По его мнению, такое соглашение ставит под угрозу глобальную стабильность и отдаёт ключевые позиции в руки Тегерана. Своим мнением он поделился в эфире телеканала CNN.

Крис Мерфи подчеркнул, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять контролировать Ормузский пролив. Он заявил, что после военных действий, начатых президентом США Дональдом Трампом, Тегеран получил контроль над важнейшим водным путём, которым раньше не владел.

Конгрессмен обвинил главу Белого дома в том, что тот постоянно говорит неправду. Кроме того, Мерфи выразил серьёзные сомнения в реальных условиях перемирия, поскольку каждая сторона представляет их по-своему.

Ранее Иран передал Вашингтону предложение, состоящее из десяти пунктов. После этого Дональд Трамп объявил о согласии США на двухнедельное перемирие с Тегераном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше