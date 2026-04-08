Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между США и Ираном

Конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи назвал катастрофой для всего мира условия перемирия между США и Ираном. По его мнению, такое соглашение ставит под угрозу глобальную стабильность и отдаёт ключевые позиции в руки Тегерана. Своим мнением он поделился в эфире телеканала CNN.
Крис Мерфи подчеркнул, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять контролировать Ормузский пролив. Он заявил, что после военных действий, начатых президентом США Дональдом Трампом, Тегеран получил контроль над важнейшим водным путём, которым раньше не владел.
Конгрессмен обвинил главу Белого дома в том, что тот постоянно говорит неправду. Кроме того, Мерфи выразил серьёзные сомнения в реальных условиях перемирия, поскольку каждая сторона представляет их по-своему.
Ранее Иран передал Вашингтону предложение, состоящее из десяти пунктов. После этого Дональд Трамп объявил о согласии США на двухнедельное перемирие с Тегераном.