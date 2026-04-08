Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между США и Ираном

Конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи назвал катастрофой для всего мира условия перемирия между США и Ираном. По его мнению, такое соглашение ставит под угрозу глобальную стабильность и отдаёт ключевые позиции в руки Тегерана. Своим мнением он поделился в эфире телеканала CNN.