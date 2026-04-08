Министр спорта Красноярского края может покинуть свой пост. Такой информацией поделились сразу несколько региональных интернет-изданий со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что Денис Петровский поставил в известность коллектив о своем решении. Хотя официального заявление еще никто не сделал.
Денису Петровскому предстоит отпуск с последующим увольнением. Но ждем все-таки подтверждения.
Отметим, что возглавлял спортивную отрасль Красноярского края он с 2022 года. До этого был спортивным директором ФК «Енисей».