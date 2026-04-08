В горэлектротрансе прокомментировали сход трамвая с рельсов в Перми

Трамвай № 8 сошёл с рельсов на перекрёстке улиц Максима Горького и Ленина утром 8 апреля. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, как трамвай не вписался в поворот. Из-за ДТП около 20 вагонов не могли продолжить путь и застряли в пробке.