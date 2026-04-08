Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горэлектротрансе прокомментировали сход трамвая с рельсов в Перми

ДТП произошло на перекрёстке улиц Максима Горького и Ленина.

Сход трамвая с рельсов прокомментировали сайту perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».

Трамвай № 8 сошёл с рельсов на перекрёстке улиц Максима Горького и Ленина утром 8 апреля. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, как трамвай не вписался в поворот. Из-за ДТП около 20 вагонов не могли продолжить путь и застряли в пробке.

«Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего», — рассказали сайтуperm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».

На момент публикации, движение в районе перекрёстка восстановлено.