В горэлектротрансе прокомментировали сход трамвая с рельсов в Перми

Сход трамвая с рельсов прокомментировали сайту perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».
Трамвай № 8 сошёл с рельсов на перекрёстке улиц Максима Горького и Ленина утром 8 апреля. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, как трамвай не вписался в поворот. Из-за ДТП около 20 вагонов не могли продолжить путь и застряли в пробке.
«Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего», — рассказали сайтуperm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».
На момент публикации, движение в районе перекрёстка восстановлено.