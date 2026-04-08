Отдалённые регионы Британии остались без жизненно важных авиарейсов из-за топливного кризиса

В первую очередь изменения затронули транспортное сообщение с отдалёнными регионами страны. Речь идёт о перелётах из графства Корнуолл и острова Гернси в Лондон. Компания Skybus уже полностью остановила рейсы из корнуоллского Ньюки в столичный аэропорт Гатвик. Ещё один перевозчик, Aurigny, также объявил о сокращении полётных программ.
«Авиакомпании, предоставляющие “жизненно” важные рейсы в отдалённые части Британских островов, начали отменять услуги на фоне растущих цен на авиационное топливо», — говорится в материале.
Представители перевозчиков связывают вынужденные ограничения с колоссальным удорожанием горючего на фоне обострения ближневосточного конфликта. Дополнительной причиной стало общее снижение числа забронированных билетов.
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз готовится к энергетическому шоку по самым худшим сценариям. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что цены на энергоресурсы будут оставаться высокими «очень долгое время», а в ближайшие недели ситуация с некоторыми критически важными продуктами только ухудшится.
