Семь семей в Канске отпраздновали новоселье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

КРАСНОЯРСК, 8 апреля, ФедералПресс. В Канске семь семей переехали из аварийного жилья в новые дома. Переселение проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Одним из новоселов стал Владимир Горохов. Он получил просторную квартиру площадью более 80 квадратных метров в микрорайоне Северо-Западном. Мужчина рассказал, что всей семьей уже начали перевозить вещи, а дочери с нетерпением ждут скорейшего переезда.

«Меня все устраивает. И район, и квартира с хорошим ремонтом. Кухня уже с техникой, планировка удобная. Вещи почти все успели перевезти. Дочки торопят, хотят, чтобы мы как можно скорее переехали на новое место», — поделился впечатлениями Владимир Горохов.

Программа переселения предусматривает два варианта: либо собственникам выплачивают возмещение, либо предоставляют готовое жилье на вторичном рынке. Всего в Канске в этом году новоселье в благоустроенных квартирах взамен аварийных отпразднуют 32 семьи.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на улучшение жилищных условий граждан, создание комфортной городской среды и модернизацию коммунальной инфраструктуры по всей стране.

Фото: ФедералПресс / Карина Майлибаева.