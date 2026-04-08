Семь семей в Канске отпраздновали новоселье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Одним из новоселов стал Владимир Горохов. Он получил просторную квартиру площадью более 80 квадратных метров в микрорайоне Северо-Западном. Мужчина рассказал, что всей семьей уже начали перевозить вещи, а дочери с нетерпением ждут скорейшего переезда.
«Меня все устраивает. И район, и квартира с хорошим ремонтом. Кухня уже с техникой, планировка удобная. Вещи почти все успели перевезти. Дочки торопят, хотят, чтобы мы как можно скорее переехали на новое место», — поделился впечатлениями Владимир Горохов.
Программа переселения предусматривает два варианта: либо собственникам выплачивают возмещение, либо предоставляют готовое жилье на вторичном рынке. Всего в Канске в этом году новоселье в благоустроенных квартирах взамен аварийных отпразднуют 32 семьи.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на улучшение жилищных условий граждан, создание комфортной городской среды и модернизацию коммунальной инфраструктуры по всей стране.
