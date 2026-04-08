В Красноярске создают памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Администрация Красноярска показала, как идет работа над созданием памятника участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Автором мемориала стал художник-скульптор Константин Зинич.
Бронзовую скульптуру установят на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Мате Залки (здесь же находится аллея героев Чернобыля и другие мемориальные объекты). Инициатива создания памятника принадлежит Красноярской краевой общественной организации инвалидов «Союз “Чернобыль”».
Прототипами скульптур стали собирательные образы красноярских ликвидаторов. Планируется, что памятник установят 26 апреля 2026 года.
Аллея памяти героев Чернобыля в краевом центре появилась в апреле 2006 года в память о 20-й годовщине аварии. Каждый год 26 апреля здесь проходит митинг памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
393 красноярца награждены орденами и медалями СССР и Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при ликвидации аварии.