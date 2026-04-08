Трамп: на Ближнем Востоке может наступить золотой век

Американский лидер увидел перспективу золотого века на Ближнем Востоке после объявления двухнедельного перемирия с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о вероятности наступления золотого века на Ближнем Востоке. Соответствующую запись он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Иран может начать процесс восстановления… Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!» — написал Трамп.

Американский лидер связал такие перспективы с объявленным двухнедельным перемирием между США и Ираном. По его мнению, этот день важен для всего мира.

Как ранее писал KP.RU, 8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. За это время, по его словам, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. По словам американского лидера, договоренность о прекращении огня должна быть двусторонней, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
