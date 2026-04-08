Трамп: на Ближнем Востоке может наступить золотой век

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о вероятности наступления золотого века на Ближнем Востоке. Соответствующую запись он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер связал такие перспективы с объявленным двухнедельным перемирием между США и Ираном. По его мнению, этот день важен для всего мира.
Как ранее писал KP.RU, 8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. За это время, по его словам, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. По словам американского лидера, договоренность о прекращении огня должна быть двусторонней, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.