Трамп: на Ближнем Востоке может наступить золотой век

Как ранее писал KP.RU, 8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. За это время, по его словам, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. По словам американского лидера, договоренность о прекращении огня должна быть двусторонней, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.