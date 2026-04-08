Беларусь вводит на полгода лицензирование ввоза аккумуляторов — кого затронет. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным. Информация размещена в телеграм-канале правительства Беларуси.
Лицензии на ввоз будут нужны при импорте двух типов аккумуляторных батарей — с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 2 и 8507 10 200 3. Данные аккумуляторы весом более пяти килограммов, они работают на жидком электролите.
Ограничение не будет действовать на аккумуляторы из государств — членов Евразийского экономического союза при условии подтверждения их происхождения. Для этого будет необходим сертификат о происхождении товара формы СТ-1, или иной формы, или включение товара в Евразийский реестр.
