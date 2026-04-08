Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь вводит на полгода лицензирование ввоза аккумуляторов — кого затронет

Совмин Беларуси ввел временное лицензирование ввоза аккумуляторов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь вводит на полгода лицензирование ввоза аккумуляторов — кого затронет. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным. Информация размещена в телеграм-канале правительства Беларуси.

Лицензии на ввоз будут нужны при импорте двух типов аккумуляторных батарей — с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 2 и 8507 10 200 3. Данные аккумуляторы весом более пяти килограммов, они работают на жидком электролите.

Ограничение не будет действовать на аккумуляторы из государств — членов Евразийского экономического союза при условии подтверждения их происхождения. Для этого будет необходим сертификат о происхождении товара формы СТ-1, или иной формы, или включение товара в Евразийский реестр.

Ранее МАРТ выдал предупреждение Белорусской железной дороге из-за билетов на поезда.

Кстати, правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля.

А еще Минтруда сказало, кого в Беларуси не допустят на республиканский субботник.