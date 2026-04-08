Прощание с погибшим учителем Олесей Багута состоится 9 апреля в Добрянке

Соболезнования выразили профильные ведомства России и Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае минувшим утром разыгралась страшная трагедия. Учитель русского языка и литературы Олеся Багута одной из школ Добрянки погибла после нападения своего ученика. Подросток нанес ей несколько ножевых ранений.

Глубокие соболезнования родным и близким погибшего педагога выразили коллеги из Минпросвещения РФ и краевого Минобра.

«Олеся Петровна была профессионалом своего дела, вкладывала в работу всю душу без остатка. Настоящий учитель, глубокий и мудрый. Ее гибель — это общая боль для всего нашего педагогического сообщества. Скорбим безмерно…», — говорится в некрологе и.о. министра образования и науки Пермского края Натальи Зверевой.

В родной школе погибшего педагога сообщили, что прощание с Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года с 10:00 в ДКиС им. Ладугина.