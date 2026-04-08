Хабаровские спортсмены стали лучшими на Спартакиаде для незрячих

В Хабаровске завершился большой спортивный праздник силы воли и духа: межрегиональный этап III Всероссийской летней Спартакиады по спорту слепых. В этом году регион живет под эгидой «Года спорта», объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, и победа наших атлетов стала отличным подарком для всех болельщиков. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За медали боролись спортсмены старше 14 лет из пяти регионов Дальнего Востока: Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, а также Бурятии и Амурской области. Программа была насыщенной: от классических шашек и легкой атлетики до специфических и зрелищных дисциплин — голбола и футбола 5×5.
— Хабаровский край впервые принимает такое масштабное мероприятие. Благодаря «Году спорта» нам совместно с всероссийской федерацией спорта слепых удалось закупить все необходимое современное оборудование для проведения соревнований, — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
В упорной борьбе кубок победителей в общекомандном зачете завоевала сборная Хабаровского края! Второе место заняли представители Бурятии, а «бронза» уехала в Забайкалье. Теперь хабаровские чемпионы готовятся к решающей битве: всероссийскому финалу Спартакиады.
К слову, в крае сегодня активно развивается сразу 24 дисциплины для особенных атлетов. Будь то танцы на колясках, пауэрлифтинг или дзюдо — в регионе открываются новые секции под любой запрос, доказывая, что спорт действительно не знает границ.
