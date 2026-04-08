В красноярском «Роевом ручье» зебр выпустили в уличный вольер

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» открыли уличный вольер для зебр.
Специалисты парка напомнили, что зебры появились в «Роевом ручье» почти 20 лет назад. Некоторые из них родились здесь, поэтому, как и красноярцы, при первой возможности выбегают на улицу, несмотря на то, что на термометре ещё не плюс двадцать.
«Да, ночи пока слишком холодные для их нежной шкуры — поэтому спать они уходят в тёплые апартаменты. Но днём начинается настоящий африканский драйв. Топот копыт, радостное ржание и взгляды, которые говорят: “Мы вам верим, лето придёт!”, — рассказали в парке.
Добавим, в «Роевом ручье» проживает целая полосатая семья: самец Хвостик, его супруга Чита, их отпрыски Мартин с Орликом, и еще одна самка Тоня. Зимуют зебры в тёплом загоне, летом гуляют в уличном вольере.
