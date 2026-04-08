В красноярском «Роевом ручье» зебр выпустили в уличный вольер

Специалисты парка напомнили, что зебры появились в «Роевом ручье» почти 20 лет назад. Некоторые из них родились здесь, поэтому, как и красноярцы, при первой возможности выбегают на улицу, несмотря на то, что на термометре ещё не плюс двадцать.