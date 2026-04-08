Родители жениха силой раздели невесту догола ради обряда: девушка не выдержала позора и обратилась в суд

В индийском городе Канпур родственники жениха заставили молодую невесту полностью раздеться для проведения оккультного обряда. Женщина пережила сильное унижение и теперь требует наказать всю семью мужа. Об этом сообщает портал Bhaskar English.
Два года назад она вышла замуж за ювелира. После свадьбы выяснилось, что вся его семья увлекается тантрой. Родственники регулярно проводили ритуалы без одежды и настаивали, чтобы невеста тоже участвовала в них.
Когда женщина отказалась, родители мужа объяснили, что именно такие обряды помогли им разбогатеть. После этого муж и его отец применили силу и раздели её догола. Издевательства продолжались, и в итоге она не выдержала.
Женщина вернулась в дом своих родителей. 30 марта она написала заявление в полицию. Теперь против её мужа, его родителей и брата возбуждено уголовное дело.
Ранее в Индии произошла ещё одна страшная история. Недалеко от города Агартала в штате Трипура на железнодорожных путях нашли обнажённое обгоревшее тело 32-летней Гиты Сутрадхар. Родители девушки сразу заявили, что расправу устроили родственники её жениха. От неё решили избавиться сразу после трагической гибели супруга.