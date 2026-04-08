Россиянам напомнили о штрафах за разведение на даче кактусов с мескалином

Российским дачникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а также уголовная ответственность за выращивание растений, включенных в перечень запрещенных. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
В числе таких растений — кактусы, содержащие мескалин, гавайская роза, голубой лотос и мимоза хостилис.
Граждане обязаны уничтожать дикорастущие растения с наркотическими или психотропными веществами после получения официального предписания уполномоченных органов.
За невыполнение требований штрафы составляют три-четыре тысячи рублей для граждан, пять-десять тысяч — для должностных лиц и 50−100 тысяч — для юридических лиц.
— Уголовная ответственность наступает в том случае, если растения выращиваются в крупном размере. При этом, если для розы гавайской, лотуса голубого, мимозы хостилис крупным размером считается выращивание 10 и более растений, то для кактусов, содержащих мескалин, достаточно и двух, — сообщается в публикации РИА Новости.
Адвокат Олеся Слезкина в свою очередь напомнила, что административная и уголовная ответственность может грозить за выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum).
Ранее в МВД напомнили, что растение ипомея трехцветная, которую многие также называют вьюнком, содержит в себе наркотическое вещество, из-за чего оно запрещено в России.
Также Рослесхоз издал приказ, который закрепляет перечень «инвазивных или чужеродных растений», способных нанести вред лесам — туда попали ясенелистный клен и борщевик Сосновского.