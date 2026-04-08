Ученые из РФ и Белоруссии создадут метод получения антиоксидантов из микрозелени

В Красноярске проект реализуется на базе Междисциплинарной лаборатории сити-фарминга Института гастрономии СФУ. По словам заведующего лабораторией Ивана Тимофеенко, задача ученых — установить связь между параметрами динамического освещения и накоплением в микрозелени полифенолов, биологически активных соединений с антиоксидантными свойствами. Белорусская сторона разработает и изготовит опытный образец многоканального светодиодного светильника с программируемым спектром, а также проведет его испытания и техническую аттестацию.