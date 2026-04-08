Ученые из РФ и Белоруссии создадут метод получения антиоксидантов из микрозелени

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Технологию извлечения антиоксидантов из корневой системы микрозелени, ранее считавшейся отходами производства, разрабатывают российские и белорусские ученые с применением светодиодных систем. Результаты планируется получить до конца 2026 года, сообщили ТАСС в Сибирском федеральном университете (СФУ).
Антиоксиданты применяются в медицине для защиты клеток от окислительного стресса, в косметологии — для замедления старения кожи, в пищевой промышленности — в качестве природных консервантов.
«Ученые СФУ и Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси разработают технологию получения антиоксидантов из отходов микрозелени с применением светодиодных систем. Проект получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ», — сообщили в вузе.
В Красноярске проект реализуется на базе Междисциплинарной лаборатории сити-фарминга Института гастрономии СФУ. По словам заведующего лабораторией Ивана Тимофеенко, задача ученых — установить связь между параметрами динамического освещения и накоплением в микрозелени полифенолов, биологически активных соединений с антиоксидантными свойствами. Белорусская сторона разработает и изготовит опытный образец многоканального светодиодного светильника с программируемым спектром, а также проведет его испытания и техническую аттестацию.
Внедрение технологии позволит вовлечь в переработку корневую биомассу микрозелени и получать из нее сырье для производства антиоксидантных экстрактов.