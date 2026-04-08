Лимит снят: что изменится для водителей после 13 апреля

На данный момент на М-12 не применяется сезонное повышение скорости до 130 км/ч в том виде, как это реализовано на М-4 и М-11. Это связано с тем, что трасса М-12 проектировалась под более высокую интенсивность движения с участием тяжелого грузового транспорта, а ее инфраструктура (включая барьерное ограждение, шумозащитные экраны и ширину обочин) на отдельных участках пока не позволяет безопасно разгонять поток до 130 км/ч при изменении погодных условий. Кроме того, на М-12 действует экспериментальный режим контроля средней скорости, и оператор пока не готов отменять там ограничения. Фактически для М-12 сезонное «окно» скоростей не наступает: максимальная разрешенная скорость на большей части трассы остается на уровне 110 км/ч круглый год, а в зимний период она может снижаться дополнительно.