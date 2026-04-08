Лимит снят: что изменится для водителей после 13 апреля

Государственная компания «Автодор» с 13 апреля 2026 года повышает скоростной режим на ряде участков трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны. Как сообщили в госкомпании, зимние ограничения отменяются.
«На трассах М-4 “Дон” и М-11 “Нева” с 13 апреля 2026 года на ряде участков для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т вводится повышенный скоростной режим. Ограничения, действовавшие в зимний период, отменяются в связи с наступлением благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения», — говорится в сообщении «Автодора» в соцсетях.
В зимний период 2025—2026 годов на большинстве скоростных трасс «Автодора» действовали пониженные лимиты скорости. Традиционно это связано с риском гололедицы, ухудшением видимости из-за снегопадов и необходимостью увеличивать дистанцию для безопасности. Максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на высокоскоростных участках снижалась с 130 км/ч до 110 км/ч (а на отдельных переходах — до 90 км/ч). Эти меры направлены на снижение аварийности в сложных погодных условиях, когда сцепление колес с дорогой ухудшается, а тормозной путь возрастает.
Особый режим М-11: от Москвы до Солнечногорска.
Водителям важно помнить, что на трассе М-11 «Нева» действует разный скоростной режим в зависимости от оператора участка. На отрезке от Москвы до Солнечногорска (58-й км) за дорогу отвечает «Северо-Западная концессионная компания». На этом участке скоростной режим не унифицирован с остальной трассой и, как правило, строго регламентирован знаками (обычно не выше 110 км/ч, а на некоторых отрезках — 90 км/ч). Кроме того, сейчас там идут масштабные дорожные работы и трасса сужена — осталось по одной полосе в каждую сторону. Там скорость придется снизить до 50 км/ч. Тогда как на основной части М-11 от 59-го км (Московская область) до Санкт-Петербурга, где оператором выступает «Автодор», с 13 апреля для легковых авто вводится лимит до 130 км/ч.
Почему сезонное изменение скорости не касается трассы М-12.
У многих водителей возникает закономерный вопрос: почему вместе с М-4 и М-11 не повышают скорость на новой трассе М-12 «Восток»? Ответ кроется в конструктивных и нормативных особенностях.
На данный момент на М-12 не применяется сезонное повышение скорости до 130 км/ч в том виде, как это реализовано на М-4 и М-11. Это связано с тем, что трасса М-12 проектировалась под более высокую интенсивность движения с участием тяжелого грузового транспорта, а ее инфраструктура (включая барьерное ограждение, шумозащитные экраны и ширину обочин) на отдельных участках пока не позволяет безопасно разгонять поток до 130 км/ч при изменении погодных условий. Кроме того, на М-12 действует экспериментальный режим контроля средней скорости, и оператор пока не готов отменять там ограничения. Фактически для М-12 сезонное «окно» скоростей не наступает: максимальная разрешенная скорость на большей части трассы остается на уровне 110 км/ч круглый год, а в зимний период она может снижаться дополнительно.
Новые скоростные ограничения с 13 апреля 2026 года.
Итак, с 13 апреля 2026 года вводятся следующие повышенные лимиты:
М-11 «Нева»: на участке от 59-го км (Московская область) до Санкт-Петербурга для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны максимальная скорость вырастет до 130 км/ч. М-4 «Дон»: на отрезке с 517-го по 544-й км (в обход сел Новая Усмань и Рогачевка, Воронежская область) скорость повысят до 130 км/ч. М-4 «Дон»: на участке с 297-го по 322-й км (обход Богородицка, Тульская область) скорость повысят до 110 км/ч.
Водителям рекомендуется внимательно следить за временными дорожными знаками и информационными табло, так как на отдельных небольших отрезках в пределах указанных зон могут сохраняться локальные ограничения из-за ремонтных работ или особенностей рельефа.