В рабочем посёлке Сузун строят начальную школу на четыреста мест

Общая площадь будущего здания составит более девяти тысяч ста восьмидесяти шести квадратных метров. Согласно проектной документации, постройка будет иметь переменную этажность — от одного до пяти этажей. В конструкции также предусмотрены подвальное помещение и технический чердак.
После завершения всех работ в здании разместится несколько функциональных блоков. В их числе запланированы помещения для начальных классов, физкультурно-спортивный блок, медицинский кабинет, культурно-информационный центр, блок питания со столовой, библиотечно-информационный центр, а также административно-хозяйственная часть.
Непосредственно блок начальной школы займёт три этажа. Там оборудуют учебные классы для младших школьников, совмещённое помещение спальни и игровой для первоклассников, комнату для групп продлённого дня. Кроме того, в распоряжении учеников будут кабинеты иностранного языка и информатики, универсальная студия для творческих занятий, а также специализированный класс для изучения правил дорожного движения.