В рабочем посёлке Сузун строят начальную школу на четыреста мест

В рабочем посёлке Сузун Новосибирской области продолжается строительство новой начальной школы. Учебное заведение, рассчитанное на четыреста учеников, возводится по адресу улица Ленина, дом пятьдесят семь. За ходом работ следят специалисты четвёртого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

Источник: Reuters

Общая площадь будущего здания составит более девяти тысяч ста восьмидесяти шести квадратных метров. Согласно проектной документации, постройка будет иметь переменную этажность — от одного до пяти этажей. В конструкции также предусмотрены подвальное помещение и технический чердак.

После завершения всех работ в здании разместится несколько функциональных блоков. В их числе запланированы помещения для начальных классов, физкультурно-спортивный блок, медицинский кабинет, культурно-информационный центр, блок питания со столовой, библиотечно-информационный центр, а также административно-хозяйственная часть.

Непосредственно блок начальной школы займёт три этажа. Там оборудуют учебные классы для младших школьников, совмещённое помещение спальни и игровой для первоклассников, комнату для групп продлённого дня. Кроме того, в распоряжении учеников будут кабинеты иностранного языка и информатики, универсальная студия для творческих занятий, а также специализированный класс для изучения правил дорожного движения.