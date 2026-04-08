Мэр Омска рассказал, когда на дорогах в городе вновь появится разметка

В Омске дополнительно выделят 10 млн рублей на нанесение дорожной разметки. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
По его словам, подрядную организацию сейчас определяют на конкурсной основе. Выполнить запланированный объём работ она должна к началу лета.
Как уточнил мэр, при нанесении разметки будут использовать в том числе холодный пластик со световозвращающимися элементами — мелкими стеклянными шариками. Предполагается, что такая разметка, выполненная в соответствии с национальными стандартами, повысит безопасность движения на городских дорогах.