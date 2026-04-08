В Красноярском крае готовятся к единому дню голосования 20 сентября

Губернатор Михаил Котюков провёл встречу с председателем Крайизбиркома Тарасом Яскевичем, на которой обсуждалась организация выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Жителям Красноярского края предстоит выбрать депутатов Госдумы девятого созыва, Законодательного Собрания региона пятого созыва и принять участие в девяти муниципальных кампаниях.
Глава региона подчеркнул, что главная задача — сохранить профессионализм организаторов, обеспечить честность и легитимность выборов, сделать голосование максимально удобным для граждан. Отдельное поручение касается кандидатов из числа ветеранов СВО — им помогут с оформлением документов, но при этом сохранят равенство всех участников.
По данным Крайизбиркома, в выборах смогут участвовать более двух миллионов жителей края. Сейчас в регионе 2040 избирательных участков, ещё 24 откроют в больницах, аэропорту и других местах временного пребывания. Для труднодоступных северных территорий планируют использовать авиацию.
