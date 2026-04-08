Трамп: соглашение с Ираном включает 15 пунктов

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Трамп также подчеркнул, что вопрос о программе Ирана по обогащению урана будет затронут в любом мирном соглашении. При этом он не стал говорить, вернется ли к первоначальным угрозам разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется.