Трамп: соглашение с Ираном включает 15 пунктов

Президент США Дональд Трамп сообщил агентству France Press, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. По его словам, есть прочная основа для долгосрочного соглашения.
«У нас есть сделка из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца», — сказал американский лидер.
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Трамп также подчеркнул, что вопрос о программе Ирана по обогащению урана будет затронут в любом мирном соглашении. При этом он не стал говорить, вернется ли к первоначальным угрозам разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется.
Накануне Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктура Ирана. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть двусторонним. Американский лидер также заявил, что Тегеран готов гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
При этом, как уточнил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Израиль поддержал решение Трампа приостановить удары по Ирану, но при условии немедленного открытия Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона.