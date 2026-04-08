Юный коллектив из Нового Ургала блестяще выступил в китайском Харбине

Юный коллектив народной песни Центра развития творчества детей и юношества из Нового Ургала «Варвара» вернулся из китайского города Харбин, где проходил Международный фестиваль талантов культур и искусств «Лепестки творчества». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», первое выступление за рубежом стало триумфальным — ансамбль привез дипломы лауреата I степени.
Коллектив недавно создан, ему чуть больше года. Руководит им Анжелика Колесникова.
— Почти 5 лет я участвовала в фолк-фьюжн проекте «Красные бусы» в Хабаровске. Переехав в Новый Ургал, поняла, что не могу без творчества и решила создать свой коллектив народников, — поделилась Анжелика Колесникова.
Дети 9−12 лет, ставшие душой коллектива «Варвара», впервые вышли на сцену местного Дома культуры в 2025 году и сразу покорили зрителей. Они стали неотъемлемой частью всех народных праздников в поселке.
Идея поехать на Международный фестиваль в Харбине вызвала энтузиазм у детей, их родителей и руководства поселка Новый Ургал.
Три насыщенных дня в Китае оставили яркие впечатления. Коллектив окунулся в культуру соседней страны, посетил экскурсии и, конечно, продемонстрировал свое мастерство на фестивале.
— Это было потрясающе! Нас очень хорошо приняли. Вместе с другими участниками фестиваля — китайцами — мы за кулисами хором исполняли нашу «Катюшу». Оказывается, китайцы ее хорошо знают и любят, — продолжила Анжелика Колесникова.
Две песни «Вишня моя» и «Порушка-параня» в исполнении участниц коллектива «Варвара» Алисы Сватковой, Надежды Лаврентьевой, Алины Титенко и Анны Ужеговой буквально очаровали строгое жюри.
— Пока девчонки пели, жюри приветливо улыбались им и показывали большой палец вверх в знак одобрения. Конечно, мы очень надеялись на высокие оценки, но не загадывали. Сразу два диплома лауреата I степени — это высокое признание наших скромных заслуг, — рассказала Анжелика Колесникова.
Она также добавила, что после поездки в Китай участники коллектива воодушевились и теперь готовы покорять новые вершины народного творчества.