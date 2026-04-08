Почти миллион литров талой воды откачали спасатели из домов Новосибирска

В Новосибирске продолжается активная фаза борьбы с последствиями весеннего снеготаяния. Спасатели МАСС работают в усиленном режиме, помогая жителям частного сектора справляться с подтоплениями жилых помещений и придомовых территорий. В период с 4 по 7 апреля они совершили семь оперативных выездов по заявкам горожан для ликвидации затоплений, вызванных активным прибытием талых вод.
Масштаб проделанной работы впечатляет: в общей сложности за этот короткий срок специалистам удалось откачать 984 кубометра воды. Если перевести этот объем в более привычные единицы, то из жилых зон было удалено 984 тысячи литров жидкости.
Трудозатраты спасателей также оказались значительными. Суммарное время работы спасателей на участках составило 26 часов.