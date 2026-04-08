Соцфонд РФ рассказал о положенных беременным выплатах на Южном Урале

С начала текущего года отделение Социального фонда России по Челябинской области предоставило более 10 тысяч выплат беременным женщинам региона. Основное пособие по беременности и родам перечислено 3 260 работающим жительницам, а также 78 студенткам и одной безработной женщине. Размер пособия для последних определяется региональным прожиточным минимумом и составляет от 88 629 до 122 814 рублей.
Медицинскую помощь по родовому сертификату получили 3 520 беременных и 3 775 новорожденных, на что фонд направил 54,5 миллиона рублей. Единое пособие для будущих мам получают 3 287 женщин, его размер — от 9 496 до 18 992 рублей при среднедушевом доходе семьи не выше 17 424 рублей. Также проактивно оформляется пособие на новорожденного для семей с несколькими детьми.
С начала года 11 беременных жен военнослужащих получили единовременное пособие в размере 45 054,24 рубля. Выплата предоставляется при сроке беременности не менее 180 дней, если муж был призван на военную службу или учится на первом курсе военного училища.