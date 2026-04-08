Соцфонд РФ рассказал о положенных беременным выплатах на Южном Урале

С начала текущего года отделение Социального фонда России по Челябинской области предоставило более 10 тысяч выплат беременным женщинам региона. Основное пособие по беременности и родам перечислено 3 260 работающим жительницам, а также 78 студенткам и одной безработной женщине. Размер пособия для последних определяется региональным прожиточным минимумом и составляет от 88 629 до 122 814 рублей.