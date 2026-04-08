Главные новости к утру 8 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 апреля 2026.
Иран и США заключили перемирие на две недели
Американский президент Дональд Трамп объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня по Ирану при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Он добавил, что Иран выдвинул десять требований, которые могут лечь в основу мирной сделки. Согласие на прекращение огня подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль одобрил решение Трампа о приостановке ударов по Ирану
Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану, заявил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль также поддерживает меры США, направленные на прекращение «ядерной, ракетной и террористической» угрозы, которая якобы исходит от Исламской Республики.
Совбез Ирана заявил о победе республики в конфликте с США
Иранский Высший совет нацбезопасности 8 апреля заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США, настояв на принятии Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию. Согласно заявлению, американцы обязались гарантировать ненападение, сохранить контроль Тегерана над Ормузским проливом, не мешать обогащению урана и отменить все санкции.
Китай и Пакистан убедили Иран согласиться на перемирие
Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня. Союзник Исламской Республики призвал проявить гибкость и разрядить напряженность. Об этом сообщила газета The New York Times. Кроме того, Иран подтолкнули к перемирию «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры.
Эсминец ВМС Британии ушёл на ремонт после сообщений об ударе по нему
Британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения «Хезболлах». Официально причиной проведения ремонтных работ называется «техническая проблема с системой снабжения водой на борту». Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии военно-морского флота у Великобритании.