Главные новости к утру 8 апреля 2026 года

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня по Ирану при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Он добавил, что Иран выдвинул десять требований, которые могут лечь в основу мирной сделки. Согласие на прекращение огня подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана.