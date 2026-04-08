В парках Ростова завершили дезинфекцию

В 13 парках Ростова-на-Дону завершили дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Приоритетное внимание при проведении работ специалисты уделили зонам с наибольшим скоплением посетителей: пешеходным аллеям, детским и спортивным площадкам, а также территориям отдыха вблизи аттракционов.
«Меры были направлены на уничтожение насекомых, грызунов и клещей, а также снижение риска распространения инфекций», — уточнили в администрации.
Власти подчеркнули, что применяли сертифицированные препараты.