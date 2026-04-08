В Красноярске водителя без прав пришлось задерживать с погоней

В Красноярске 41-летнего водителя-бесправника на внедорожнике пришлось задерживать с погоней. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, подозрительную «Тойоту Хайлюкс Сурф» без номеров полицейские заметили на улице Воронова.
Инспекторы через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость. Через несколько минут нарушителя задержали, иномарка застряла в грязи.
Полицейские составили протоколы за проезд на «красный», управление незарегистрированным автомобилем и невыполнение требования инспектора. Сумма штрафов — семь тысяч рублей.
Кроме того, за езду без прав лихач получил семь суток административного ареста.