Жители Красноярского края стали реже болеть гриппом и ОРВИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в регионе за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний обратились 9017 человек. Это на 11,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Источник: НИА Красноярск

Рроспотребнадзор напоминает, что при появлении симптомов простуды не стоит переносить болезнь на ногах. Рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью.

Специалисты также советуют соблюдать базовые меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать тесного контакта с заболевшими.

