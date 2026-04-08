Жители Красноярского края стали реже болеть гриппом и ОРВИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в регионе за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний обратились 9017 человек. Это на 11,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Рроспотребнадзор напоминает, что при появлении симптомов простуды не стоит переносить болезнь на ногах. Рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью.
Специалисты также советуют соблюдать базовые меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать тесного контакта с заболевшими.
