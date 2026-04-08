Сигнал о химической тревоге в регионе опровергли воронежские власти

Сигнал, напугавший воронежцев, появился на экранах ТВ около десяти часов вечера 7 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

Сигнал о химической тревоге в Воронежской области, который был распространен телеканалами накануне вечером, был ошибочным, сообщили в облправительстве.

«Причину устанавливаем. В регионе объявлялась именно ракетная опасность», — прокомментировали власти.

Напомним, сигнал, напугавший воронежцев, появился на экранах ТВ около десяти часов вечера 7 апреля. В сообщении говорилось о необходимости отключить свет, газ, воду, отопительные приборы, а также закрыть окна, отключить вытяжку и обеспечить герметизацию помещений. Как поясняют в МЧС, сигнал «Химическая тревога» подается при обнаружении химического заражения или угрозе заражения населенного пункта в течение ближайшего часа.