Сигнал о химической тревоге в регионе опровергли воронежские власти

Напомним, сигнал, напугавший воронежцев, появился на экранах ТВ около десяти часов вечера 7 апреля. В сообщении говорилось о необходимости отключить свет, газ, воду, отопительные приборы, а также закрыть окна, отключить вытяжку и обеспечить герметизацию помещений. Как поясняют в МЧС, сигнал «Химическая тревога» подается при обнаружении химического заражения или угрозе заражения населенного пункта в течение ближайшего часа.