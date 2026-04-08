Reuters: ФБР предупредила о постоянной угрозе со стороны Ирана на территории США

В документе, который попал в распоряжение агентства, говорится, что иранское правительство представляет устойчивую угрозу для американских военных и правительственных объектов, еврейских и израильских учреждений, а также для иранских диссидентов в США. При этом в ФБР и Национальном контртеррористическом центре не выявили широкомасштабной угрозы для простых американцев.
Как отмечает Reuters, Дональд Трамп публично преуменьшал возможность иранских атак на территории США, а когда 11 марта его спросили об этом, он ответил: «Нет, не беспокоюсь». В докладе также отмечается, что иранские спецслужбы в последние годы пытались похищать и убивать американцев, а также заманивать жертв в другие страны, географически близкие к Ирану, предположительно для похищения и казни.
Ранее Трамп договорился с Тегераном о паузе в военных ударах на две недели. Стороны готовятся к переговорам 10 апреля в Исламабаде, куда отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома. Израиль, хоть и поддержал перемирие, дал понять: на Ливан оно не действует.