Reuters: ФБР предупредила о постоянной угрозе со стороны Ирана на территории США

В мартовском докладе спецслужб говорится, что Тегеран может атаковать военных, еврейские и израильские учреждения, а также иранских диссидентов.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное бюро расследований США предупредило местные правоохранительные органы о постоянной угрозе со стороны Ирана на американской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад спецслужб от 20 марта.

В документе, который попал в распоряжение агентства, говорится, что иранское правительство представляет устойчивую угрозу для американских военных и правительственных объектов, еврейских и израильских учреждений, а также для иранских диссидентов в США. При этом в ФБР и Национальном контртеррористическом центре не выявили широкомасштабной угрозы для простых американцев.

Как отмечает Reuters, Дональд Трамп публично преуменьшал возможность иранских атак на территории США, а когда 11 марта его спросили об этом, он ответил: «Нет, не беспокоюсь». В докладе также отмечается, что иранские спецслужбы в последние годы пытались похищать и убивать американцев, а также заманивать жертв в другие страны, географически близкие к Ирану, предположительно для похищения и казни.

Ранее Трамп договорился с Тегераном о паузе в военных ударах на две недели. Стороны готовятся к переговорам 10 апреля в Исламабаде, куда отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома. Израиль, хоть и поддержал перемирие, дал понять: на Ливан оно не действует.

