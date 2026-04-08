В Красноярске ​стартовала запись в летние туристические лагеря

«Центр путешественников» приглашает красноярцев в возрасте 14−17 лет отдохнуть в летних туристических лагерях. Об этом сообщили в мэрии.
Желающих ждут в лагере палаточного типа «Путешественник» на берегу Красноярского моря. Первая смена — с 5 по 11 июля будет направлена на комплексную туристическую подготовку. Участники побывают в пешей экспедиции, изучат начальные техники спелеологии и альпинизма, овладеют навыками оказания первой медицинской помощи в экстремальных условиях, научатся ориентироваться в лесу.
Вторая смена — с 14 по 24 июля и третья — с 28 июля по 7 августа будут посвящены спелеологии. Подростки совершат несколько выходов в пещеры, расположенные на территории Бирюсинского залива, где изучат особенности их строения и микроклимата. Для этого им предстоит научиться преодолевать лесную, скальную и водную местность.
Молодых людей увлеченных спелеологией также приглашают в Манско‑Уярский муниципальный округ, где развернется лагерь летнего профильного объединения «Крепкий Орешек». Отдохнуть ребята смогут в несколько смен: первая смена — с 4 по 13 июля, вторая — с 16 по 25 июля, третья смена — с 28 июля по 6 августа.
В ходе программы туристы посетят одну из самых протяженных пещер в России «Большая Орешная» и расширят знания о природе родного края.
Новичков в туризме ждут в профильном объединении «Юный путешественник». В программе: изучение пещер и окрестностей Торгашинского хребта, походы по заповедным местам национального парка «Красноярские Столбы», формирование навыков ориентирования в природной среде. Смена пройдет с 22 июня по 2 июля.
Путевки доступны для ребят с постоянной или временной пропиской в городском округе город Красноярск или обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на его территории.
Чтобы отправиться на отдых, подростку или его родителям необходимо пройти регистрацию, получить на электронную почту пакет документов, дождаться звонка от специалиста для записи на встречу и прийти с заполненным пакетом документов в назначенное время и место для выкупа путевки.
Дополнительную информацию о стоимости и летнем отдыхе можно узнать по телефону: 227‑92‑01 или в группе «Центра путешественников» в социальной сети «ВКонтакте».
