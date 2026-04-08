Жители Самары требуют переселения из аварийного дома

В Самаре суд начал рассматривать иск к администрации города из-за того, что вовремя не расселили людей из ветхого жилья. Жильцы дома номер 25 в Торговом переулке должны были получить новые помещения до конца 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Самарского областного суда.