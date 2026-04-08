Жители Самары требуют переселения из аварийного дома

В Самаре суд начал рассматривать иск к администрации города из-за того, что вовремя не расселили людей из ветхого жилья. Жильцы дома номер 25 в Торговом переулке должны были получить новые помещения до конца 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Самарского областного суда.
«Прокурор просит признать незаконным бездействие властей Самары. Чиновники не исполнили в срок распоряжение о сносе аварийного здания и не обеспечили жителей другим жильем. Сейчас суд изучает все обстоятельства этого дела», — пояснили в ведомстве.
На заседание 6 апреля в Самаре пришли сразу 40 человек из этого дома. Суд потребовал от чиновников информацию о том, как они помогают людям после введения режима повышенной готовности. Разбирательство продолжится 27 апреля 2026 года.