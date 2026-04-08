7 семей переехали из аварийного жилья в Канске

В Канске семь семей получили новое жилье по программе переселения из аварийных домов. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из новоселов стал Владимир Горохов. Ему предоставили квартиру площадью более 80 квадратных метров в микрорайоне Северо-Западном. Меня всё устраивает. И район, и квартира с хорошим ремонтом. Кухня уже с техникой, планировка удобная. Вещи почти все успели перевезти. Дочки торопят, хотят, чтобы мы как можно скорее переехали на новое место, — рассказал он. Как отмечают в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ края, переселение проходит разными способами: жителям предлагают либо денежную компенсацию, либо готовое жилье на вторичном рынке. Отметим, что всего в 2026 году в Канске планируют обеспечить новыми квартирами 32 семьи взамен аварийного жилья.