МИД России напомнил предупреждение Москвы о конфликте на Ближнем Востоке

Российская Федерация еще в самом начале войны США и Израиля с Ираном предупреждала, что у ситуации на Ближнем Востоке нет военного решения. Об этом в эфире радио «Спутник» напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию (США и Израиля против Ирана — Прим. Ред.), что нет никакого военного решения этой ситуации», — отметила российский дипломат.
Захарова добавила, что Москва в конце февраля призывала немедленно приступить к дипломатическому урегулированию конфликта, настоящему, а не в качестве операции прикрытия. В его основе должен лежать учет переговорный процесс с настоящим учетом позиций.
Ранее Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. По утверждению Трампа, соглашение о прекращении огня с Ираном должно быть двусторонним — то есть обязательства возьмут на себя обе стороны.
Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив, где сейчас «образовался затор». Также американский лидер предрек Ближнему Востоку «золотой век».