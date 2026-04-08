Специальные маршруты к кладбищам организуют в Иркутске в Дни памяти

IrkutskMedia, 8 апреля. В Иркутске в Дни памяти, 20 и 21 апреля, администрация города организует специальные автобусные маршруты. Общественный транспорт будет ходить до Маратовского, Александровского и Ново-Ленинского кладбищ, сообщает пресс-служба мэрии города.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
№ 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — с. Дубинина (Маратовское кладбище)»
№ 136к «Ул. С. Перовской — Александровское кладбище»
№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище»
№ 10к «Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище»
20 апреля по каждому из маршрутов будут курсировать два автобуса, 21 апреля — четыре.
Дополнительно организован маршрут № 14к «Школьная — Ново-Ленинское кладбище», по которому 20 апреля отправится один автобус, а 21 апреля — два. В этот же день, 21 апреля, для перевозки пассажиров предоставят один автобус по маршруту № 25к «Поселок Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище».
В первый день транспорт будет работать с 9.00 до 19.00, в Родительский день, 21 апреля — с 9.00 до 20.00.
