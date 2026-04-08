В Екатеринбурге отремонтируют свыше 1,3 км проспекта Космонавтов

В 2023 году на проспекте досрочно завершили ремонт участка от выезда из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы до ул. Шефской. В 2024 году была обновлена дорога от ул. Шефская до ул. Старых Большевиков длиной 1,5 км и площадью почти 41 тыс. кв. м. Участок от ул. Старых Большевиков до ул. Машиностроителей специалисты отремонтировали в сезоне 2025 года: его длина составила 1450 м, а площадь — свыше 43,7 тыс. кв. м.