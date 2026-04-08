Эксперты рассказали о грамотном соседстве растений на грядках для повышения урожайности

Картофелю нужен азот в почве, поэтому компаньоном для него являются бобовые (горох, фасоль, нут, соя), а также лук и чеснок, которые защитят его от фитофтороза — грибкового заболевания. Томатам хорошо рядом с базиликом, петрушкой, мятой и тимьяном, но им не подходят укроп, баклажаны, картофель и перец. Огурцы соседствуют с бобовыми, салатом, сельдереем, укропом и свеклой, но несовместимы с помидорами и картофелем. Свекла «дружит» с большинством овощей (морковью, редисом, капустой, луком), а бобовые не любит. На рост моркови положительно влияют салат, лук, редис, редька, укроп, горох, чеснок и шпинат. Для белокочанной капусты по соседству подходят мята, сельдерей, укроп, шпинат, свекла, чеснок и лук, но рядом с ней нельзя высаживать томаты и петрушку.