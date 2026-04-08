Эксперты рассказали о грамотном соседстве растений на грядках для повышения урожайности

Чтобы получить богатый урожай, нужно не только соблюдать агротехнические приемы, но и правильно размещать культуры, потому что некоторые не могут соседствовать друг с другом. Об этом рассказали специалисты Красноярского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
Перед посевом семян или высадкой рассады на грядки необходимо продумать схему посадок с учетом севооборота. Чередование культур на одном месте позволяет увеличить урожайность, избежать «усталости» почвы, распространения вредителей и болезней. Так, после пасленовых (томаты, перец, баклажан) и тыквенных (огурец, тыква, кабачок) на этой грядке можно высадить зелень (укроп, лук, салат, шпинат) или растения из капустного семейства, которые являются хорошим предшественником для корнеплодов (свекла, морковь), лука и чеснока, а после них рекомендуется сеять бобовые (горох и фасоль).
«Также есть понятие аллелопатия — соседство разных культур, которое представляет процесс взаимного влияния друг на друга разных видов. В природе существуют растения компаньоны и антагонисты, поэтому нужно определить основную культуру и к ней подбирать компаньона. При этом учитываются сроки созревания и темпы развития, чтобы растениям хватало света, влаги и места для корневой системы, которая не будет мешать “соседям”», — поясняют эксперты.
Картофелю нужен азот в почве, поэтому компаньоном для него являются бобовые (горох, фасоль, нут, соя), а также лук и чеснок, которые защитят его от фитофтороза — грибкового заболевания. Томатам хорошо рядом с базиликом, петрушкой, мятой и тимьяном, но им не подходят укроп, баклажаны, картофель и перец. Огурцы соседствуют с бобовыми, салатом, сельдереем, укропом и свеклой, но несовместимы с помидорами и картофелем. Свекла «дружит» с большинством овощей (морковью, редисом, капустой, луком), а бобовые не любит. На рост моркови положительно влияют салат, лук, редис, редька, укроп, горох, чеснок и шпинат. Для белокочанной капусты по соседству подходят мята, сельдерей, укроп, шпинат, свекла, чеснок и лук, но рядом с ней нельзя высаживать томаты и петрушку.
Также принципы аллелопатии позволяют избежать использования химических препаратов для защиты урожая от вредителей и патогенов, некоторые растения могут стать биологическими или натуральными «охранниками», что экологично, безопасно и не испортит вкус урожая. Так, многолетние и однолетние пряные растения (шалфей, розмарин, базилик, кориандр, мята и мелисса) высаживают между рядами овощных культур для защиты от колорадского жука, белокрылок, совок. Содержащиеся в них фитонциды положительно влияют на почву, угнетают развитие патогенных микроорганизмов и насыщают грунт органическими кислотами. Календулу можно высадить рядом с томатами и баклажанами, так как ее аромат отпугивает тлю и защищает от грибковых заболеваний. А лаванда среди клубники и капусты отпугнет слизней и улиток, также слизни боятся горчичного порошка.
«На грядках можно использовать культуры-сидераты — быстрорастущие растения не для урожая, а для улучшения структуры почвы, обогащения ее азотом и органикой, подавления сорняков и болезней, — поясняют эксперты. — Это горчица, люпин, фацелия, вика, рожь. Их сеют в середине лета или осенью и скашивают до цветения, заделывают в грунт или используют как мульчу. Каждый год можно пробовать что-то новое и экспериментировать, но не забывать и про агротехнические постулаты, чтобы повысить урожайность на ваших грядках и получать качественную и безопасную продукцию».
