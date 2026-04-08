В Хабаровском крае водитель получил тюрьму за смертельное ДТП с другом

В Хабаровском крае осужден мужчина за совершение ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Хабаровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя села Гаровка-1 по п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Суд установил, что в мае 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля «TOYOTA COROLLA». Превысив скорость, он попал в аварию, в результате которой погиб его друг, находившийся на пассажирском сиденье.
Осужденный скрылся с места происшествия и позже заявил в больнице, что травмы получил в результате падения, умолчав о ДТП. Вернувшись на место аварии через восемь часов, он был направлен на экспертизу, которая показала наличие наркотических веществ в его организме.
В судебном заседании подсудимый факт ДТП не отрицал, однако пояснил, что перед аварией услышал взрыв колеса при наезде на неровность дороги.
Суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.