Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования посчитало, что ЦЭ в Беларуси в 2026 сдаст 59,1 тысячи человек

Минобразования сказало, сколько человек будут сдавать ЦЭ в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования посчитало, что централизованный экзамен в Беларуси в 2026 сдаст 59,1 тысячи человек.

В ведомстве сообщили о завершении регистрации на ЦЭ. Всего было зарегистрировано 59,1 тысячи человек, а тестовых регистраций — 118,1 тысячи.

Самыми популярными предметами оказались четыре. Это русский язык (48,6 тысячи человек), математика (19,4 тысячи), обществоведение (12,6 тысячи), а также биология (11,8 тысячи).

Физику, географию и химию, поясняют в Министерстве образования, многие из абитуриентов планируют сдавать на централизованном тестировании. А математику часто выбирают на ЦЭ как базовый экзамен для получения аттестата.

В период с 9 по 22 апреля, напомнили в Минобразования, начнется регистрация на ЦТ.

Тем временем Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси.

Кстати, Минобразования определило количество бюджетных мест для россиян в вузах Беларуси.

А еще Минобразования сказало об обмене белорусских студентов с Северной Кореей.

