Минобразования посчитало, что ЦЭ в Беларуси в 2026 сдаст 59,1 тысячи человек

Министерство образования посчитало, что централизованный экзамен в Беларуси в 2026 сдаст 59,1 тысячи человек.
В ведомстве сообщили о завершении регистрации на ЦЭ. Всего было зарегистрировано 59,1 тысячи человек, а тестовых регистраций — 118,1 тысячи.
Самыми популярными предметами оказались четыре. Это русский язык (48,6 тысячи человек), математика (19,4 тысячи), обществоведение (12,6 тысячи), а также биология (11,8 тысячи).
Физику, географию и химию, поясняют в Министерстве образования, многие из абитуриентов планируют сдавать на централизованном тестировании. А математику часто выбирают на ЦЭ как базовый экзамен для получения аттестата.
В период с 9 по 22 апреля, напомнили в Минобразования, начнется регистрация на ЦТ.
Тем временем Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси.
Кстати, Минобразования определило количество бюджетных мест для россиян в вузах Беларуси.
А еще Минобразования сказало об обмене белорусских студентов с Северной Кореей.