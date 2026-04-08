В Уфе стартует программа по ремонту междворовых проездов

В Уфе поддержали инициативу городского отделения партии «Единая Россия» и запускают новую программу «Дорога к дому» по ремонту межквартальных проездов. Программа будет долгосрочной и рассчитана на несколько лет. В этом году планируется отремонтировать порядка 80 участков по городу, на которые поступали жалобы от горожан.
На реализацию проекта только в этом году из бюджета города будет направлено 200 млн рублей. К работам планируется приступить к майским праздникам и завершить в течение месяца до 12 июня.
Также в этом сезоне мэрия продолжит работу по ремонту подъездов и тротуаров к образовательным учреждениям города в рамках программы «Дорога к знаниям». Программа стартовала еще в прошлом году, на ее реализацию было выделено порядка 150 млн рублей. Однако абсолютно очевидно, что ситуация сильно не изменилась. На сегодня выполнено лишь 20% от запланированных работ.