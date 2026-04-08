Донской бизнес несет издержки из-за блокировки мессенджеров

Предприниматели донского региона несут издержки из-за частичной блокировки мессенджеров и вынужденной перестройки цифровых каналов. Такое мнение в ходе общественного обсуждения выразил председатель ростовского регионального отделения «Опоры России» Вадим Мирошниченко.
По его словам, представители бизнеса лишились выстроенного инструментария — рекламы, клиентских каналов, групп и серверных процессов, которые ранее были ему доступны на площадках мессенджеров.
При этом альтернативные варианты сейчас доступны в урезанном виде, по мнению спикера.