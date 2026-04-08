«Помню как вчера»: Юлия Барановская и Андрей Аршавин отметили 18-летие дочери

Дочери телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Яне исполнилось 18 лет. Хотя спортсмен не стал оставлять в соцсетях поздравление, он посетил празднование, а телеведущая в личном блоге поделилась трогательной историей о рождении Яны.
Барановская рассказала, что изначально отказывалась ехать в операционную, так как считала 35 недель слишком ранним сроком. За день до родов телеведущая убедила бывшего супруга лететь на игру и решила рожать без него.
В итоге, как вспомнила телеведущая, Яна родилась здоровой, а «Зенит» «забивал голы в честь рождения доченьки». Барановская также рассказала, что изначально девочку хотели назвать Алиной, а Аршавин недоумевал, почему домой приехала Яна.
— Это все я помню как вчера. И вот тебе уже 18 лет. Кажется, что так быстро пролетело время, но когда начинаешь вспоминать, то понимаешь, что каждый день твоей жизни — это большое событие, — написала телеведущая в своем Telegram-канале, сопроводив пост архивными снимками.
Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Аршавин якобы перестал общаться со своей 8-летней дочерью на фоне судов по алиментам.