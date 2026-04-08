Врач Фатенков напомнил о полезных для здоровья привычках

Всего несколько привычек способны поддерживать здоровье на протяжении долгого времени. Об этом в беседе с 450media.ru рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
В первую очередь, специалист советует соблюдать принцип разноцветной тарелки: рацион должен быть разнообразным, содержать много овощей и фруктов. Например, красные продукты (помидоры, арбуз) полезны для сердца, оранжевые (морковь и тыква) сохраняют зрение и молодость кожи, зеленые (шпинат, брокколи) нужны нервной системе, а добавление в рацион фиолетовых свеклы и баклажана позволит сохранить долголетие клеток.
Запускать обмен веществ помогает стакан простой воды, выпитый натощак. Врач советует не гнаться за нормой 2 литров воды в день, а больше ориентироваться на потребности организма и пить воду, когда хочется.
Также важно больше двигаться в течение дня. При сидячем образе жизни долгие тренировки не помогут: лучше делать перерывы в работе, если вы трудитесь за рабочим столом. И такие перерывы должны включать в себя небольшую разминку, полезную для осанки и суставов. Это также снизит риски для сосудов и разгонит обмен веществ.
Еще важно всегда дышать носом, даже если у вас насморк. Привычка дышать ртом плохо сказывается на слизистых, приводит к возникновению храпа и усиливает риск подхватить инфекцию.
В наше время также важно не допускать перегрузки психики — для этого стоит сократить «цифровой шум». Лучше отказываться от гаджетов за час до сна — это улучшит качество отдыха и позволит организму полноценно восстановиться к утру.