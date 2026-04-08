Сотрудники нижегородского филиала модельного агентства предстали перед судом

В Нижнем Новгороде начали рассматривать дело о мошенничестве. Фигурантами стали сотрудники филиала модельного агентства MaryWay, сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что жертвами аферистов стали сотни нижегородцев. Под предлогом «звездного» будущего клиенты брали кредиты, однако продвижения в карьере не получали. После возбуждения уголовного дела 24-летняя глава нижегородского филиала была найдена мертвой. Выяснилось, что она жила в трущобах после разоблачения и общалась с людьми с признаками неадекватного поведения.
В суде фигуранты отказались от комментариев.
Ранее мы писали, что три жителя Арзамаса отдали мошенникам более 5,6 млн рублей за сутки.