Сотрудники нижегородского филиала модельного агентства предстали перед судом

Жертвами аферистом стали сотни нижегородцев.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде начали рассматривать дело о мошенничестве. Фигурантами стали сотрудники филиала модельного агентства MaryWay, сообщается в сюжете программы «Кстати…».

Напомним, что жертвами аферистов стали сотни нижегородцев. Под предлогом «звездного» будущего клиенты брали кредиты, однако продвижения в карьере не получали. После возбуждения уголовного дела 24-летняя глава нижегородского филиала была найдена мертвой. Выяснилось, что она жила в трущобах после разоблачения и общалась с людьми с признаками неадекватного поведения.

В суде фигуранты отказались от комментариев.

Ранее мы писали, что три жителя Арзамаса отдали мошенникам более 5,6 млн рублей за сутки.