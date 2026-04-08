Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде

В апреле в Нижнем Новгороде самую большую зарплату готовы платить врач-офтальмологу. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, каким еще специалистам предлагают высокий доход в этом месяце.
Кандидат на вакансию врача-офтальмолога в Нижнем Новгороде может зарабатывать от 200 тысяч рублей — это самая высокооплачиваемая вакансия апреля.
На втором месте расположилась вакансия главного бухгалтера в компании по поставке измерительного оборудования и приборов. Соискателю предлагают зарплату от 120 тысяч рублей.
На третьем месте — вакансия инженера пусконаладочных работ в нефтепроводной компании. Кандидату обещают зарплату до 118 тысяч рублей, премии и ДМС.
Также в рейтинг попали вакансии старшего смены в пекарне (до 100 тысяч рублей) и оператора-наладчика в агрохолдинге (от 93 тысяч рублей).
По России в топе лучших оказались вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. В Москве самую высокую зарплату предлагают врачу акушеру-гинекологу (от 350 тысяч рублей), а в Санкт-Петербурге — врачу-рентгенологу МРТ (от 220 тысяч рублей).
