Казахстанцы в Threads зовут Светлану Лободу в гости на домашний бешбармак

«Посоветуйте, где съесть вкусный беш и словить казахский вайб», — написала артистка и пообещала авторам лучших рекомендаций личное знакомство в гримерке после шоу.
Ответ не заставил себя ждать. В комментариях развернулась настоящая борьба за внимание певицы. Пользователи массово начали звать ее к себе домой.
—-
Кто-то обещает «самый лучший бешбармак от супруги», другие приглашают на баурсаки и домашний дастархан, а третьи — готовы устроить целую культурную программу с домброй и традиционной музыкой. Нашлись и те, кто рекомендует проверенные заведения и гастрономические точки.
«Приезжайте в гости к нам домой на лучший бешбармак от моей супруги и баурсаки. Еще есть вот такая булочка, которая всегда рада гостям».
«Лобода — найманка».
«Украинцам мы рады в Казахстане».
«Уважаемая Светлана! Самый лучший бешбармак — домашний! Приглашаю вас приехать к моей семье домой! Сыграем для вас на домбре, исполню горловое пение и подарю презент», — пишут пользователи.
—-
Ранее Kursiv LifeStyle писал, что Светлана Лобода побывала с концертом в Уральске в рамках фестиваля My Fest. Артистка поделилась своими впечатлениями о поездке в Казахстан.