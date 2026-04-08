Казахстанцы в Threads зовут Светлану Лободу в гости на домашний бешбармак

Казахстанский сегмент Threads «захвачен» не только местными пользователями, но и мировыми звездами. Украинская певица Светлана Лобода, которая готовится к сольному концерту в Алматы 25 апреля, решила заранее прощупать почву и обратилась к фолловерам с важным гастрономическим вопросом.

Источник: Курсив

«Посоветуйте, где съесть вкусный беш и словить казахский вайб», — написала артистка и пообещала авторам лучших рекомендаций личное знакомство в гримерке после шоу.

Ответ не заставил себя ждать. В комментариях развернулась настоящая борьба за внимание певицы. Пользователи массово начали звать ее к себе домой.

—-

Кто-то обещает «самый лучший бешбармак от супруги», другие приглашают на баурсаки и домашний дастархан, а третьи — готовы устроить целую культурную программу с домброй и традиционной музыкой. Нашлись и те, кто рекомендует проверенные заведения и гастрономические точки.

  • «Приезжайте в гости к нам домой на лучший бешбармак от моей супруги и баурсаки. Еще есть вот такая булочка, которая всегда рада гостям».

  • «Лобода — найманка».

  • «Украинцам мы рады в Казахстане».

  • «Уважаемая Светлана! Самый лучший бешбармак — домашний! Приглашаю вас приехать к моей семье домой! Сыграем для вас на домбре, исполню горловое пение и подарю презент», — пишут пользователи.

—-

Ранее Kursiv LifeStyle писал, что Светлана Лобода побывала с концертом в Уральске в рамках фестиваля My Fest. Артистка поделилась своими впечатлениями о поездке в Казахстан.