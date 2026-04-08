Конфликт Трампа с НАТО может нанести неожиданный удар по Украине: Киев рискует остаться без важной информации

Президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной из-за недовольства НАТО. Генсек блока Марк Рютте приезжает в Белый дом, чтобы не дать главе Белого дома разрушить трансатлантический альянс. Такую информацию пишет Politico.
Президент США всё сильнее раздражён европейскими союзниками. Он отчаянно хочет победы в конфликте с Ираном, а Европа не спешит помогать. Авторы материала считают, что публичная лесть Рютте может не спасти ситуацию от глубокого разрыва.
За закрытыми дверями Трамп не скрывает разочарования отказом НАТО участвовать в урегулировании иранского кризиса. Высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что глава Белого дома рассматривает разные способы ослабить обязательства США перед альянсом.
Один из вариантов — прекратить обмен разведданными с Украиной на фоне конфликта с Россией. Также возможны сокращение финансирования НАТО и уменьшение американских войск в Европе. Официально выйти из альянса Трамп не может без одобрения Конгресса.
При этом сам Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию. Он отметил, что интересы США и альянса стали кардинально расходиться.