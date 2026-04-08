В Уфе собаки массово нападают на людей

Так, 31 марта в Орджоникидзевском районе собака укусила мужчину — он госпитализирован. В Дёмском районе в этот же день пострадали два ребёнка, оба отпущены из травмпункта. В Калининском районе собака укусила подростка, он получил помощь в травмпункте. В Орджоникидзевском районе ещё один мужчина пострадал от укуса. 1 апреля в Кировском районе пострадали трое взрослых, все отпущены из травмпунктов. В Орджоникидзевском районе — два случая укусов женщин. 4—6 апреля в Ленинском и Дёмском районах пострадали ещё четверо, включая двоих детей.