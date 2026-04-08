В Уфе собаки массово нападают на людей

В городе резко выросло число нападений бродячих собак: за неделю пострадали 14 человек, четверо из них — дети.

Источник: Башинформ

С начала года в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 839 обращений по поводу бродячих собак, что на 82 больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время была отловлена 1171 особь (в прошлом году — 863). Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил начальник управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин.

По его словам, зафиксировано 88 случаев укусов бродячими собаками, из них 17 — с детьми. Для сравнения, за весь прошлый год было всего 2 подобных случая, один из которых — ребёнок.

Только за последнюю неделю поступило 48 обращений. Отловили 152 собаки, а число укусов составило 14, в том числе четверо пострадавших — дети. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены из травмпунктов или госпитализированы.

доложил Руслан Шайдуллин

Так, 31 марта в Орджоникидзевском районе собака укусила мужчину — он госпитализирован. В Дёмском районе в этот же день пострадали два ребёнка, оба отпущены из травмпункта. В Калининском районе собака укусила подростка, он получил помощь в травмпункте. В Орджоникидзевском районе ещё один мужчина пострадал от укуса. 1 апреля в Кировском районе пострадали трое взрослых, все отпущены из травмпунктов. В Орджоникидзевском районе — два случая укусов женщин. 4—6 апреля в Ленинском и Дёмском районах пострадали ещё четверо, включая двоих детей.

Власти города призывают жителей быть осторожными и сообщать о стаях безнадзорных животных по телефону ЕДДС.

Ранее под Уфой стая бродячих собак загрызла косулю.