«Сүйінші, қазақ елі!»: в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок

О радостной новости в семье 33-летнего артиста объявил продюсер Жан Муканов. Он опубликовал в своем Instagram серию снимков, где прослезившийся Торегали держит на руках малышку.
«Сегодня хочу поделиться радостной новостью — в семье Торегали Тореали родилась девочка! Сүйінші! Сегодня, 7 апреля, в семь часов вечера на свет появился седьмой ребенок. Это — седьмая девочка. Священное число семь! От всей души поздравляю! Пусть Всевышний дарует малышке долгую жизнь, крепкое здоровье и светлое будущее. Пусть она принесет своим родителям радость, благополучие и счастье», — написал Муканов.
Обращаясь к соотечественникам, продюсер пожелал, чтобы таких радостных событий становилось больше.
«Поздравляю!
В комментариях коллеги по цеху и поклонники творчества Торели осыпали семью артиста поздравлениями с радостным событием. Они также предложили свои варианты имен для новорожденной:
«Бауы берик болсын!».
«Торели Ак-Тумар Торегаликызы».
«Поздравляю! Бауы берик болсын!».
«Бауы берик болсын! Прекрасная новость!».
«Бауы берик болсын. Желаю здоровья Толқын».
«Мою первую дочь зовут Айтумар, вторую — Акелик».
«Айшабиби, раз она пришла на этот свет в Туркестане».
«7-ой ребенок, 7 апреля — в этот мир пришел талантливый малыш!».
«Торештай, поздравляю, что довел свою жену до “Алтын алқа” (золотой подвески)».
«Поздравляю с рождением 7-го ребенка в священном месте — в моем родном Туркестане! Бауы берик болсын. Если назовете Тореали Тумар Торегаликызы, это будет очень символично — как искреннее пожелание и добрый знак».
