«Сүйінші, қазақ елі!»: в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок

«Сегодня хочу поделиться радостной новостью — в семье Торегали Тореали родилась девочка! Сүйінші! Сегодня, 7 апреля, в семь часов вечера на свет появился седьмой ребенок. Это — седьмая девочка. Священное число семь! От всей души поздравляю! Пусть Всевышний дарует малышке долгую жизнь, крепкое здоровье и светлое будущее. Пусть она принесет своим родителям радость, благополучие и счастье», — написал Муканов.