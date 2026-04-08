«Сүйінші, қазақ елі!»: в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок

Известный казахстанский певец Торегали Тореали и его жена Толкын Мырзакимова стали родителями в седьмой раз, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О радостной новости в семье 33-летнего артиста объявил продюсер Жан Муканов. Он опубликовал в своем Instagram серию снимков, где прослезившийся Торегали держит на руках малышку.

«Сегодня хочу поделиться радостной новостью — в семье Торегали Тореали родилась девочка! Сүйінші! Сегодня, 7 апреля, в семь часов вечера на свет появился седьмой ребенок. Это — седьмая девочка. Священное число семь! От всей души поздравляю! Пусть Всевышний дарует малышке долгую жизнь, крепкое здоровье и светлое будущее. Пусть она принесет своим родителям радость, благополучие и счастье», — написал Муканов.

Обращаясь к соотечественникам, продюсер пожелал, чтобы таких радостных событий становилось больше.

«Поздравляю! P. S. Имя малышке пока не дали. Уважаемые друзья, как вы думаете, какое имя ей подойдет? Пишите свои варианты в комментариях — возможно, именно ваше предложение будет выбрано», — заключил Муканов.

В комментариях коллеги по цеху и поклонники творчества Торели осыпали семью артиста поздравлениями с радостным событием. Они также предложили свои варианты имен для новорожденной:

  • «Бауы берик болсын!».

  • «Торели Ак-Тумар Торегаликызы».

  • «Поздравляю! Бауы берик болсын!».

  • «Бауы берик болсын! Прекрасная новость!».

  • «Бауы берик болсын. Желаю здоровья Толқын».

  • «Мою первую дочь зовут Айтумар, вторую — Акелик».

  • «Айшабиби, раз она пришла на этот свет в Туркестане».

  • «7-ой ребенок, 7 апреля — в этот мир пришел талантливый малыш!».

  • «Торештай, поздравляю, что довел свою жену до “Алтын алқа” (золотой подвески)».

  • «Поздравляю с рождением 7-го ребенка в священном месте — в моем родном Туркестане! Бауы берик болсын. Если назовете Тореали Тумар Торегаликызы, это будет очень символично — как искреннее пожелание и добрый знак».

Ранее мы писали, что в большой семье Торегали Торели ожидается пополнение — певец снова станет отцом.