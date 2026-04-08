Летние каникулы для воронежских школьников могут начаться весной

Министерство просвещения рекомендовало отпустить ребят на отдых 27 мая.

В этом году летние каникулы для воронежских школьников могут начаться раньше обычного — уже весной. Министерство просвещения России выпустило рекомендации о завершении учебного процесса с 27 мая. Это касается тех школьников, которые учатся по четвертям. Для учащихся по триместрам называется другая дата — 25 мая. При этом на продолжительности летнего отдыха изменения не отразятся. Каникулы, как обычно, завершатся 1 сентября.

Добавим, что окончательное решение о сроках каникул принимается на уровне региона. Например, в прошлой четверти воронежское минобразования отклонилось от рекомендованные федерацией дат и перенесло начало весенних каникул на неделю.

