Летние каникулы для воронежских школьников могут начаться весной

В этом году летние каникулы для воронежских школьников могут начаться раньше обычного — уже весной. Министерство просвещения России выпустило рекомендации о завершении учебного процесса с 27 мая. Это касается тех школьников, которые учатся по четвертям. Для учащихся по триместрам называется другая дата — 25 мая. При этом на продолжительности летнего отдыха изменения не отразятся. Каникулы, как обычно, завершатся 1 сентября.
Добавим, что окончательное решение о сроках каникул принимается на уровне региона. Например, в прошлой четверти воронежское минобразования отклонилось от рекомендованные федерацией дат и перенесло начало весенних каникул на неделю.
